«رويترز»: العاهل السعودي حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 02:59 مساء
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. (أرشيفية: الإنترنت)

 

قالت مصادر سعودية إن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض بسبب التهاب في المرارة، وفقًا لوكالة «رويترز».

ونقلت وسائل الإعلام السعودية الرسمية أمس الاثنين عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان (84 عاما) الذي تقلد الحكم في 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وقالت مصادر سعودية مطلعة لـ«رويترز» اليوم الثلاثاء، إن «الملك بخير، وإنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء الكويت والبحرين والأردن يوم الاثنين.

وقال مصدر دبلوماسي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائدا إلى الرياض أمس الاثنين من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر. وقال المصدر الدبلوماسي والمصدر السعودي الثالث إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.

وكان آخر ظهور علني للملك سلمان في 19 مارس الماضي حين ألقى كلمة مدتها خمس دقائق عبر التلفزيون بشأن جائحة فيروس كورونا. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا وتسجيلات مصورة للملك وهو يرأس اجتماعات أسبوعية للحكومة عبر الإنترنت. كما نشر الإعلام صورا لولي العهد وهو يحضر هذه الاجتماعات عبر الإنترنت.

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