عُمان تفرض حظر تجول وتغلق المحافظات خلال عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 01:56 مساء

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستمنع الحركة بين كافة محافظاتها خلال الفترة من 25 يوليو إلى 8 أغسطس لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووصفت وزارة الصحة الخطوة بأنها «إغلاق تام» لجميع المحافظات، مشيرة إلى أن السلطنة ستفرض أيضا حظر تجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا خلال نفس الفترة التي تشمل عيد الأضحى، وستغلق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال ساعات الحظر.

وسجلت السلطنة، التي يقطنها نحو 4.7 مليون نسمة، 1458 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 69887 والوفيات إلى 337.

وفي مارس فرضت عُمان إغلاقا في مناطق معينة مثل مسقط وظفار والدقم وبعض البلدات السياحية، لكنها بدأت منذ أبريل في تخفيف تدريجي للإجراءات فسمحت بإعادة فتح المراكز التجارية ورفعت إجراءات الإغلاق والعزل العام عن محافظة مسقط التي تضم العاصمة.

وأغلقت السلطنة الحدود الجوية والبرية إلا لإعادة العالقين. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في السماح لمواطنيها بالسفر جوا بعد الحصول على تصريح.

وسجلت السعودية أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، والتي سجلت معا أكثر من 582 ألف حالة إصابة وأكثر من 3880 وفاة.

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