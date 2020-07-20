السعودية ومصر تعلنان وقفة عرفات 30 يوليو وعيد الأضحى الجمعة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الثلاثاء آخر أيام شهر «ذي القعدة» للعام 1441 هجرية، وأن بعد غدٍ الأربعاء غرة شهر «ذي الحجة» وفقًا لما أعلنته المملكة العربية السعودية، وبذلك يوافق يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

‎وأوضحت دار الإفتاء، أن «بعد غدٍ الأربعاء 22-7-2020 هو أول أيام شهر ذي الحجة، ‎ووقفة عرفات يوم الخميس 9 ذي الحجة الموافق 30-7-2020 ميلادية، وأول أيام عيد الأضحى الجمعة 10 ذو الحجة الموافق 31 -7-2020».

وأعلنت السعودية، الإثنين، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة بعد استطلاعه في المملكة العربية السعودية، ما يعني أن غدًا هو المكمل للشهر ويوم الجمعة بعد المقبل أول أيام عيد الأضحى.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، دعت لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.