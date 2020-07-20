نقل العاهل السعودي إلى المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 09:56 صباحا

 دخل العاهل السعودي الملك سلمان (84 عاما) إلى مستشفى في العاصمة الرياض لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة، بحسب ما أعلن الديوان الملكي اليوم الإثنين.

وقال البيان «دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله – هذا اليوم... مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة»، وفق وكالة «فرانس برس». ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل.

وأجّل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته المقررة الإثنين إلى المملكة بعد نقل الملك إلى المستشفى.

وكتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة على «تويتر» «تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
«مالية الوفاق»: تفعيل نظام جديد لمراقبة الواردات
ليبيا
غدا.. محكمة سودانية خاصة تحاكم البشير على «انقلاب 1989»
عربى
فنان صيني يغلق فمه بالمشابك 30 يوما للاحتجاج
ثقافة وفن
خلافات حادة في القمة الأوروبية.. وماكرون «يضرب بيده على الطاولة»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلق على «تسليح القبائل» وموقف الأطراف الدولية من الأزمة الليبية
ليبيا
انطلاق أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ
عربى
ترامب يصر على أن فيروس «كورونا» «سيزول» عاجلا أم آجلا
دولى
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناشد المتعافين من «كورونا» التبرع بالبلازما لمساعدة ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مكافحة الأمراض» يوضح شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من «كورونا»