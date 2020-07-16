الأردن يقرر إعادة فتح المطار للمسافرين من 5 دول الشهر المقبل

قالت الحكومة الأردنية اليوم الخميس إنها ستستأنف الرحلات التجارية جزئيا في شهر أغسطس المقبل لعدد محدود للمسافرين من 5 دول أوروبية وآسيوية بناء على قائمة معتمدة دوليا للوجهات الآمنة.

وقال الناطق باسم الحكومة، أمجد العضايلة، لقناة المملكة التلفزيونية إن الرحلات التجارية العادية من مطار الملكة علياء الدولي والمتوقفة منذ مارس يمكن أن تبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني من أغسطس.

وأضاف: سيجري السماح للركاب القادمين من الدول الآمنة بدخول الأردن ومنها النمسا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا واليونان وهونج كونج وأنه قد يجري إضافة دول أخرى للقائمة بناء على تطورات الجائحة.

ولفت العضايلة إلى أن دول الخليج التي يعمل ويعيش فيها عشرات الآلاف من الأردنيين ليست على القائمة حتى الآن. وقد شهدت بعض هذه الدول ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة ومنذ إغلاق المطار في مارس آذار سمحت المملكة بتسيير رحلات لإعادة العالقين عاد من خلالها أكثر من 20 ألف مواطن من الخليج والولايات المتحدة وأوروبا.

ويطالب قطاع الأعمال الحكومة بالتعجيل باستئناف الرحلات للمساعدة في إنقاذ صناعة السياحة التي تضررت كثيرا بعد أن شهدت طفرة غير مسبوقة قبل الأزمة.

وفي الشهر الماضي رفعت الحكومة القيود المتبقية على معظم الأنشطة بما في ذلك فتح الفنادق والمقاهي من جديد. ولا تزال المدارس مغلقة كما لا يسمح بإقامة حفلات الزفاف والمؤتمرات والمهرجانات وفي الأسابيع الأخيرة سجلت المملكة عددا لا يذكر من الحالات وتركزت أغلب الإصابات في القادمين من الخارج.