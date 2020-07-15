رئيس الحكومة التونسي الفخفاخ يقدم استقالته

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 06:45 مساء
رئيس الحكومة التونسي المكلف، إلياس الفخفاخ. (أرشيفية: الإنترنت)

قدم رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ، استقالته للرئيس قيس سعيد، بعد الاجتماع الذي عُـقد الأربعاء، في قصر قرطاج، الذي جمع قيس سعيدد برئيس مجلس البرلمان، راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وفق ما أوردته  إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن الرئيس التونسي طلب من الفخفاخ تقديم استقالته، على خلفية شبهات الفساد وتضارب المصالح التي تلاحقه، وما ترتب عليها من تصاعد للخلافات بين مكونات المشهد السياسي، واستحالة العمل الحكومي في هذه الظروف.

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عريضة سحب الثقة
وفي هذا السياق، تم إيداع عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بمكتب ضبط البرلمان، وتتضمن 105 توقيعات من كتل النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة والمستقبل ونواب مستقلين، بينما تستعد أربع كتل برلمانية لإيداع لائحة أخرى لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ومن شأن استقالة الفخفاخ قطع الطريق على «النهضة»، التي ضمنت الأصوات اللازمة لسحب الثقة من الفخفاخ، وبالتالي تعود إليها مبادرة تعيين رئيس حكومة جديد، حيث يكون لرئيس الجمهورية أحقية أن يختار من جديد الشخصية الأقدر لخلافة رئيس الحكومة المستقيل، وفق ما ينص عليه الفصل 98 من الدستور التونسي.

وقد جاء في الفقرة الأولى من هذا الفصل «تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس البرلمان».

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