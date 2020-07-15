وزير الدفاع المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى (يمين) وقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث ماكينزى. (الإنترنت)

التقى وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول كينيث ماكينزي، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا .

وناقش الفريق أول محمد زكي مع قائد القيادة المركزية الأميركية عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بحسب بيان الناطق العسكري على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك».

كما تطرق اللقاء إلى بحث جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كذلك ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأميركية.

وأشار البيان إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة أعرب عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين القوات المسلحة في كل من مصر والولايات المتحدة الأميركية، وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجال العسكري».

وبحسب البيان «أشاد قائد القيادة المركزية الأميركية بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب، مؤكدا عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأميركية».

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، الفريق أول كينيث ماكينزي، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.