إثيوبيا تعلن رسميا بدء ملء خزان «سد النهضة»

أعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًّا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.

ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة أن «عمليات ملء سد النهضة قد بدأت»، كما أكد الوزير دقة صور ظهرت في الأيام الماضية توضح بدء عمليات تخزين المياه في بحيرة السد، وفق «سبوتنيك» الروسية.

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وأضاف بيكيلي أن «المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة»، مضيفًا أنه «تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان». يأتي ذلك بعدما التقطت الأقمار الصناعية، أمس الثلاثاء، صورًا جديدة لسد النهضة الإثيوبي، التي أظهرت أن إثيوبيا قد بدأت بالفعل في ملء الخزان.

وأعلن الوزير بيكيلي، مساء الثلاثاء، فشل المحادثات الثلاثية التي جرت بين الأطراف الثلاثة حول سد النهضة، قائلًا: «المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان خلال الأيام الـ11 الماضية، التي حضرها مختلف المراقبين والخبراء، انتهت الليلة الماضية بشكل غير حاسم. وبالرغم من إحراز تقدم، لم يتم التوصل إلى اتفاق».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في خطاب أمام البرلمان الإثيوبي، الأسبوع الماضي، «إذا لم تملأ إثيوبيا السد فسيعني ذلك أننا قد وافقنا على هدمه».