اختتام المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي دون التوصل لاتفاق

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الإثنين، اختتام المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال الناطق باسم الوزارة في بيان على صفحته الرسمية: «عقدت اليوم اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلى ذلك اجتماع للسادة وزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، التي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».

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وأضاف: «في نهاية الاجتماع اتفق السادة الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غدًا إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي تمهيدًا لعقد القمه الأفريقية المصغرة».