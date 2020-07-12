مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة يطالب بالتوقف الفوري عن نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب بين بؤر الصراعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 08:31 مساء
مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير محمد إدريس. (الإنترنت)

طالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير محمد إدريس «الدول التي اعتادت على الممارسات السلبية في نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ما بين بؤر الصراعات للتوقف الفوري عن هذا السلوك»، مشددًا في الوقت ذاته على التزام مصر بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال مشاركة  بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في فعاليات الأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب الذي عقدته الأمم المتحدة خلال الفترة من ٦ إلى ١٠ يوليو ٢٠٢٠.

كما أضاف إدريس، أن عملية المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، التي تشترك مصر في تيسيرها إلى جانب إسبانيا والتي تم إرجائها للعام المقبل، توفر الفرصة الأنسب لإعادة تأكيد الدول الأعضاء على التزامها السياسي لمكافحة التهديد المتغير للإرهاب على الساحة الدولية.

وتحدث السفير محمد إدريس، ، في الجلسة الختامية للأسبوع الافتراضي، التي أدار النقاش خلالها وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تناولت أولويات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب في مرحلة ما بعد جائحة الكورونا، حيث أشار إلى أن جائحة الكورونا قد كشفت عن ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة صور معينة للإرهاب مثل الإرهاب البيولوجي والسيبراني، فضلاً عن الخطاب العنصري والمتطرف، والإرهاب اليميني.

وأكد مندوب مصر الدائم كذلك أن التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة الكورونا تحتم على جميع الدول التكاتف والتعاون البناء لإنقاذ الأرواح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لدغات العقارب القاتلة تطارد سكان الجنوب.. والفقراء أكثر عرضة للإصابة بالسم
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
إردوغان يطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق.
ليبيا
غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»
رياضة عالمية
كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي
ليبيا
القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من «شركة ...
دولى
«الدفاع» التونسية: تصاعد عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود الليبية
ليبيا
القيادة العامة: فتح الموانئ لنقل النفط المخزن فقط والإغلاق مستمر حتى تحقيق هذه ...
ليبيا
الحرائق تستعر في سيبيريا مع تسجيل درجات حرارة قياسية (فيديو)
دولى
نقل نجم بوليوود أميتاب باتشان إلى المستشفى بعد إصابته بـ«كوفيد-19»
ثقافة وفن
«تعليم الموقتة»: استئناف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا اعتبارا من 9 أغسطس
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيل غيتس يحذر من توفير علاج «كورونا» للدول الغنية والأفراد الأثرياء فقط