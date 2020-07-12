لبنان يشهد ذروة إصابات «كورونا» ..واكتشاف بؤرة كبيرة للعدوى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 04:51 مساء
تعقيم مصالح حكومية في لبنان. (الإنترنت)

 حذر وزير الصحة اللبناني من أن حصيلة إصابات كورونا في لبنان، الأحد، ستكون في ذروتها، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام لبنانية باكتشاف بؤرة للعدوى في مبنى تقطنه مجموعة من العمال.

وعملت فرق الصليب الأحمر اللبناني اليوم على​ نقل 131 مصابا بفيروس كورونا، يقطنون في مبنى بمنطقة المتن الشمالي،​ ويعملون في شركتين لفرز النفايات، إلى مراكز للحجر الصحي، وفق «روسيا اليوم».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نتائج الفحوصات بينت إصابة 131 شخصا من بين 260 عاملا لبنانيا وأجنبيا يعملون في الشركتين، مشيرة إلى أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، وقد تم تأمين أماكن لحجرهم في منطقة الكرنتينا.

 من جهته أكد وزير الصحة ​اللبناني، حمد حسن​، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم سيكون في ذروته منذ 21 فبراير وحتى اليوم، مطمئنا بأن «كل تلك الإصابات معلومة المصدر، وبالتالي فإن إمكانية نقل العدوى قائمة، ولكن ليست كبيرة».

 وكانت ​وزارة الصحة​ اللبنانية أعلنت أمس السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس ​كورونا​ المستجد، مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى في البلاد على أساس يومي، مما رفع مجموع عدد الإصابات إلى 2168 إصابة.

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