الأمم المتحدة تستأنف آليّة إدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود لكن بشكل مُخفّض

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 12:21 صباحا

تبنّى مجلس الأمن الدولي السبت، مشروع قرار لتمديد آليّة إدخال المساعدات الإنسانيّة عبر الحدود إلى سورية، لكن مع تقليص جديد للآليّة فرضته روسيا على الدول الغربيّة.

وبعد أسبوع من الانقسامات وعمليّة تصويت هي السابعة، تبنّى المجلس بغالبيّة 12 صوتاً من أصل 15، مقترحاً ألمانيّاً بلجيكيّاً ينصّ على إبقاء معبر باب الهوى على الحدود التركية في شمال غرب سورية مفتوحاً لمدّة عام، بدلا من نقطتَي عبور كانتا مستخدمتين في السابق، وفق وكالة فرانس برس.

وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي روسيا والصين وجمهورية الدومينيكان، بحسب دبلوماسيين.
 

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