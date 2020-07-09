مقتل فلسطيني بنيران جيش الاحتلال بالضفة الغربية

جنود إسرائيليون في بلدة يعبد بالضفة الغربية المحتلة، 12 مايو 2020، (ا ف ب)

قتل فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقع جنوب مدينة نابلس في شمال الضفّة الغربية المحتلّة الخميس، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، من دون أن توضح ظروف مقتله.

وقالت الوزارة في بيان «استشهد مواطن من بلدة كفل حارس، شمال محافظة سلفيت، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى أنّه «وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بعد إصابته بالرصاص الحيّ في رقبته» وما لبث أن فارق الحياة، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس لم يعلّق جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحال على هذه المعلومات.