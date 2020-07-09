مقتل فلسطيني بنيران جيش الاحتلال بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 11:14 مساء
جنود إسرائيليون في بلدة يعبد بالضفة الغربية المحتلة، 12 مايو 2020، (ا ف ب)

قتل فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقع جنوب مدينة نابلس في شمال الضفّة الغربية المحتلّة الخميس، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، من دون أن توضح ظروف مقتله.

وقالت الوزارة في بيان «استشهد مواطن من بلدة كفل حارس، شمال محافظة سلفيت، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى أنّه «وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بعد إصابته بالرصاص الحيّ في رقبته» وما لبث أن فارق الحياة، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس لم يعلّق جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحال على هذه المعلومات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحكمة الأميركية العليا تبت في قضيتي حسابات ترامب المالية وعلاقته بممثلة أفلام ...
دولى
الجماهير تشن هجوما عنيفا ضد لاعبي «إسبانيول»: أنتم عار على 120 سنة من التاريخ
رياضة عالمية
ضبط متهمين بصناعة العسل المغشوش والشعوذة في أجدابيا
ليبيا
ضبط متهمين بصناعة العسل المغشوش والشعوذة في أجدابيا
ليبيا
غوتيريس يلمح إلى إمكانية إنشاء منطقة منزوعة السلاح في ليبيا
ليبيا
«سمعت عن خط بارليف؟».. سد النهضة يشعل مواقع التواصل بين مصر وإثيوبيا
عربى
تسجيل جديد يكشف الكلمات الأخيرة لجورج فلويد قبل وفاته
دولى
السني يعتبر استمرار العمليات العسكرية «مسألة سيادية» ويدعو للتعامل مع الحوار ...
ليبيا
المسماري يعلق على «وجود جنود أجانب» في منشآت نفطية
ليبيا
بنس: أكثر من 3 ملايين إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة
دولى
روسيا: تركيا تعمل مع حكومة «الوفاق» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إتقاذ مريضة «كورونا» بعملية زراعة رئتين