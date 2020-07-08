ملك إسبانيا يلغي زيارته إلى سبتة ومليلية بقرار حكومي

أعلنت إسبانيا، إلغاء زيارة الملك فيليبي السادس، إلى مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تطالب المملكة المغربية باستعادتهما.

وقالت جرائد إسبانية، إن القصر الإسباني تراجع عن إدراج مدينتي سبتة ومليلية في أجندة زيارات الملك، بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، مشيرة إلى أن سبتة ومليلية كانتا ضمن برنامج زيارات الملك حتى مساء الجمعة الماضي، قبل أن تتدخل الحكومة الإسبانية.

وأوضحت الجرائد الإسبانية أن إلغاء الزيارة إلى المدينتين الواقعتين شمالي المغرب، جاء لتجنب رد فعل غاضب من الرباط.

وتحتل إسبانيا مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين منذ سنة 1415، وتطالب المغرب إسبانيا بالدخول في مفاوضات مباشرة معها لأجل استرجاعهما، كما تعتبرهما أحد أواخر معاقل الاستعمار في أفريقيا، غير أن المنطقة لم تصنفها الأمم المتحدة ضمن المناطق المحتلة والواجب تحريرها.