السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام

أعلن المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه سيجري حظر لمس الكعبة خلال الحج هذا العام وفرض مسافة تباعد اجتماعي لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر خلال أداء المناسك، بما في ذلك صلاة الجماعة ومنطقة الطواف حول الكعبة، وفقًا لبروتوكولات صحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال موسم حج 2020ـ وحظرت التجمعات والاجتماعات بين الحجيج.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» قررت السعودية في يونيو قصر عدد الحجيج المحليين على نحو ألف شخص لمنع انتشار فيروس كورونا بعد حظر أداء المسلمين من خارج المملكة الحج هذا العام، وذلك لأول مرة في الوقت المعاصر.

من جانبه أعلنت وزارة الحج والعمرة في بيان أن الأولوية ستكون للحجاج غير السعوديين الذين سيخصص لهم 70% من الأماكن المتاحة، ويجب أن تثبت الاختبارات عدم إصابة أي من الذين جرى اختيارهم لأداء المناسك بالفيروس، وأن يكونوا حجاجا لأول مرة، وأن تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما، ولا يعانون من أمراض مزمنة.

وأضافت الوزارة «يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد، تقديرا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة».

وسيقتصر دخول منى والمزدلفة وعرفات على من يحملون تصاريح للحج من الأحد الموافق 19 يوليو الجاري حتى الثاني من أغسطس المقبل 2020، وسيكون لزاما على الحجاج والمنظمين وضع كمامات.