مصر تسجل تراجعا في إصابات «كورونا» بـ969 حالة جديدة و79 وفاة

عامل يعقم منطقة قريبة من أهرامات الجيزة المصرية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، خروج 512 متعافى من فيروس «كورونا» من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، د.خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة، وفق «فرانس برس».

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الأحد تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، بالإضافة إلى 63 حالة وفاة جديدة.

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وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.