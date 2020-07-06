وفاة وزير الإنتاج الحربي المصري الفريق محمد العصار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 08:45 مساء
زير الإنتاج الحربي المصري الفريق محمد العصار. (الإنترنت)

توفي، الإثنين، وزير الإنتاج الحربي المصري الفريق محمد العصار، بعد أيام من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا في 26 يونيو الماضي، بترقيته إلى رتبة فريق فخري، ومنحه وشاح النيل.

ونعت الرئاسة المصرية «ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي»، وأشار بيان الرئاسة إلى أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبًا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد».

وُلد العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، بحسب «بوابة الأهرام الإلكترونية».

ولمع اسم الفريق العصار، خلال فترة 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسؤولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو.

كما نعت صفحة الناطق العسكري المصري وفاة العصار.

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