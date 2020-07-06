السعودية تعلن الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وتفتح باب تسجيل الحج للأجانب المقيمين في المملكة

مصلون بأعداد محدودة في ساحة المسجد الحرام بمكة، 23 يونيو 2020 (فرانس برس)

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 52 آخرين، اليوم الإثنين؛ وذلك في وقت أعلنت فيه المملكة بدء التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لغير السعوديين المقيمين داخل البلاد.



وأوضحت الوزارة أن عدد حالات التعافي 4398 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 149 ألفا و634 حالة، مشددة على ضرورة الابتعاد عن المجتمع والانعزال في حال الشعور بارتفاع درجات الحرارة، أو الشك في الإصابة بأعراض المرض.



وكشفت المملكة أنها فتحت باب التقديم لأداء فريضة الحج للأجانب من غير السعوديين المقيمين في البلاد، على أن يظل باب التقدم للحج مفتوحا اعتبارا من اليوم إلى 10 يوليو الجاري.



وفي وقت سابق، أعلنت السعودية منع الحج من خارج المملكة وقصره على السعوديين والأجانب المقيمين في المملكة ومن يتطابق لديهم الشروط والضوابط الصحية.



وإجمالا، بلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية 209 آلاف و509 حالات، حتى اليوم الإثنين، تعافى منهم 145 ألفا و236 شخصا، وتوفي 1916 آخرون.