غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 09:17 صباحا
بطارية بنظام الدفاع الإسرائيلي «القبة الحديدية» شمال الأراضي المحتلة، 21 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على ما قال إنها، مواقع لحماس في قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ طائراته أغارت على «منشآت حيوية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس»، مشيراً إلى أنّ القصف جاء بعد انطلاق صواريخ من القطاع، حسب وكالة «فرانس برس».

منظومة الدفاع الإسرائيلية لم تعمل
ولم يعلن أي من الطرفين الإسرائيلي أو الفلسطيني عن أي إصابات جراء القصف الصاروخي أو الغارات الجوية. ودوّت صافرات الإنذار في جنوب الأراضي المحتلة، وقالت وسائل إعلام محلية إنّ منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لم تتمكن من اعتراض الصواريخ، التي لم يتبن إطلاقها أي جهة بعد.

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وكانت حركة حماس التي تسيطر على القطاع حذّرت في نهاية يونيو من أنّ خطة إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفّة الغربية المحتلة ترقى إلى «إعلان حرب».

وفي الأول من يوليو، أطلقت «حماس» صواريخ في اتجاه البحر في تحذير لإسرائيل بعدم المضي قدماً في خطة الضمّ، على ما أفادت مصادر في الحركة وفق«فرانس برس».

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