«النهضة» التونسية تدرس سحب وزرائها من الحكومة بسبب اتهامات للفخفاخ بتضارب المصالح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 10:50 مساء
رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ . (الإنترنت)

قال حزب «النهضة» التونسي، وهو حزب رئيسي في الائتلاف الحاكم في تونس، الأحد إنه ينوي مراجعة موقفه من الحكومة بسبب شبهة تضارب مصالح رئيس الوزراء التي قال إنها أضرت بصورة الائتلاف الهش، في مؤشر جديد على تزايد الشكوك في مصير الحكومة.

ويواجه رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ مطالب من معارضيه بالاستقالة بسبب شبهة تضارب مصالح، مما وضع حكومته في قلب العاصفة، وفق «رويترز». وقال الفخفاخ إنه مستعد للاستقالة إذا ثبت مخالفته للقانون ورفض اتهامات بالفساد.

وكان النائب ياسين العياري كشف الأسبوع الماضي عن وثائق رسمية تظهر أن شركات يملك الفخفاخ أسهمًا فيها فازت بصفقات مع الدولة بقيمة 15 مليون دولار.

الفخفاخ يعلن تشكيلة حكومة معدلة تحظى بدعم «النهضة»
البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ
الفخفاخ: لائحة برلمانية حول ليبيا وضعت تونس في موقف محرج

وقالت «النهضة» في بيان إنها تتابع التحقيقات في «شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة، التي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها وعرضه على أنظار مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب».

ولم تعطِ «النهضة» مزيدًا من التفاصيل حول الموقف المتوقع لكن مصادر مقربة منها قالت إن كل الخيارات مطروحة بما فيها سحب وزرائها من الحكومة أو سحب الثقة من الحكومة في البرلمان.

وفجرت شبهة تضارب المصالح جدلًا واسعًا في تونس. وفتح القضاء تحقيقًا وقال محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد إنه كلف هيئة رقابة عامة للتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أسابيع.

يشغل الفخفاخ منصب رئيس وزراء منذ فبراير بعد أن أسفرت انتخابات سبتمبر عن برلمان منقسم لم يحصل فيه أي حزب على أكثر من ربع المقاعد، مما أدى إلى جدل دام عدة أشهر لتشكيل ائتلاف.

ويعاني الائتلاف بالفعل تفككًا وانقسامًا بين عدة أحزاب مكونة له بسبب خلافات أيديولوجية وحتى بخصوص سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يهاجم «اليسار الراديكالي» ووسائل الإعلام والصين في ذكرى الاستقلال
دولى
هندي يضع كمامة ذهبية للوقاية من «كورونا»
منوعات
في ذكرى استقلال الجزائر.. تبون يطالب فرنسا بـ«الاعتذار» عن الماضي الاستعماري
عربى
ليبيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات «كورونا»
ليبيا
صالح: لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد
ليبيا
سوار إلكتروني لتعقب من يخضعون للحجر الصحي المنزلي في الأردن
دولى
وزير الدفاع التركي: ماضون في الوقوف إلى جانب ليبيا ولن نتراجع
ليبيا
الدوري الليبي يدرس العودة.. و«كاف» يؤجل أمم أفريقيا
رياضة محلية
إصابة صديقة نجل ترامب بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول ...
ليبيا
الإمارات وفرنسا: التدخل التركي في الشأن الليبي يجهض جهود المجتمع الدولي لحل ...
ليبيا
وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا»: 10% ممن فقدوا حاسة الشم أو التذوق لا يستعيدونها