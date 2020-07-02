«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها الدولية بعد 3 أشهر من التوقف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 08:41 مساء
أعمال تعقيم داخل أحد المطارات المصرية (كونا).

بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، استأنفت شركة «مصر للطيران» رحلاتها الدولية، أمس الأربعاء.

وقال وزير الطيران المصري محمد منار إن مطارات بلاده كافة جاهزة لاستئناف العمل مع تطبيق معايير الوقاية والسلامة والضوابط اللازمة لحماية المسافرين والعاملين في ظل عودة العمل بكامل القوة، وفق بيان أصدرته الوزارة.

تطبيق التدابير الاحترازية
وشدد الوزير المصري على «تطبيق التدابیر الاحترازیة والوقائیة التي اتخذتھا وزارة الطیران المدني المصریة بالتعاون مع كل الجھات المعنیة» «لضمان سلامة وصحة جمیع المسافرین والعاملین بالقطاع».

بدء عودة السياحة
في السياق نفسه، استقبلت مدينتا الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء طائرتین قادمتین من العاصمة الأوكرانیة كییف في أول أیام بدء عودة حركة السیاحة الوافدة إلى مصر.

وعلقت مصر حركة الطيران الدولي في مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد بمختلف دول العالم، وفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأعلنت وزارة السیاحة والآثار المصریة، منتصف الشھر الجاري، ضوابط واشتراطات للسلامة الصحیة خاصة باستئناف حركة السیاحة الوافدة، ویتم تطبیقھا في جمیع أنواع المنشآت الفندقیة والسیاحیة والمطارات وشركات الطیران المصریة والمواقع الأثریة والمتاحف ومختلف الأنشطة السیاحیة.

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