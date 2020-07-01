السعودية تسجل 49 وفاة جديدة جراء «كورونا» .. وتراجع كبير في الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 09:37 مساء

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية 3.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضا ملموسا، مقارنة مع رقم اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية الأربعاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض «كوفيد-19» عن تسجيل 3402 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 4387 إصابة أمس، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

السعودية تسجل حصيلة وفيات يومية مرتفعة جراء «كورونا».. واستقرار في الإصابات
السعودية تعلن تسجيل 39 وفاة و3366 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن 194225، بما في ذلك 59767 حالة نشطة، منها 2272 مريضا في حالة حرجة. وأكدت الوزارة رصد 49 وفاة جراء "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة (مقابل 50 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 1698.

وتماثل 1994 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 132760.

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