الجزائر تسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس «كورونا»

محل لبيع المأكولات في العاصمة الجزائرية في 7 يونيو 2020 (فرانس برس)

سجّلت الجزائر الثلاثاء 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية قياسية في البلد الذي أدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمته للدول المسموح للوافدين منها بدخول أراضيه.



لكنّ القرار الأوروبي لا يغيّر كثيراً في واقع الأمر، إذ إن الجزائر قرّرت الأحد إبقاء حدودها البرية ومطاراتها وموانئها مغلقة حتى إشعار آخر بسبب تسجيلها ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في طفرة عزت سببها إلى تراخي المواطنين في احترام إجراءات الوقاية، وفق «فرانس برس».



وفي مؤتمره الصحفي اليومي، أوضح الناطق باسم اللجنة الحكومية المكلّفة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الجزائر ارتفع إلى إلى حوالي 140 ألف مصاب.



والجزائر هي البلد الأكثر تضرّراً بالوباء في المغرب العربي. والحصيلة اليومية القياسية السابقة تعود إلى 28 يونيو حين سجّلت البلاد 305 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.



وعلى غرار جارتيها تونس والمغرب فإن الجزائر مدرجة على قائمة تضمّ 15 دولة قرّر الاتحاد الأوروبي السماح للوافدين منها بدخول أراضيه اعتباراً من الأربعاء.

