«الصحة المصرية»: 1265 إصابةة جديدة بفيروس «كورونا» و81 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 10:57 مساء

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، خروج 400 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، د.خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

«الصحة المصرية»: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 حالة وفاة
«الصحة المصرية»: تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و84 حالة وفاة

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و 2789 حالة وفاة.

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