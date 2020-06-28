الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بـ«كورونا» منذ بدء تفشي الوباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 06:46 مساء

 أعلنت الجزائر، الأحد، تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية للحالات منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 305 حالات ليصل إلى مستوى 13273 حالة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

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وتمثل هذه الحصيلة أكبر ارتفاع يومي للإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، التي رصدت في الأيام الماضية تسارعا مستمرا لانتشار المرض في البلاد، حيث سجلت في إحصائية يوم 25 يونيو 197 حالة، وفي 26 يونيو 240، وفي 27 يونيو 283.

حالات الوفيات والشفاء
كما ذكرت وزارة الصحة أنه تم رصد 5 وفيات جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»  في البلاد خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة إلى 897 شخصا.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية بالتالي تراجعا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد يوم 25 يونيو 9 حالات، وفي 26 يونيو 7، وفي 27 يونيو 7.

وأعلنت الوزارة مع ذلك رصد 169 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بالتالي عدد المتعافين من المرض في الجزائر إلى 9371 شخصا.

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