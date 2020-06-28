إغلاق الشوارع المؤدية لمقر قيادة القوات المسلحة في السودان تحسبا لتظاهرة «30 يونيو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 11:13 صباحا
متظاهرون سودانيون خلال إحياء الذكرى الأولى للهجوم على اعتصام ضد الحكومة في الخرطوم، 3 يونيو 2020. (أ ف ب)

أغلقت السلطات السودانية، اليوم الأحد، الشوارع المؤدية لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، وشددت إجراءاتها الأمنية بعد دعوات لتنظيم مظاهرة مليونية بعد غد الثلاثاء.

وشددت القوات الأمنية إجراءاتها وبدأت حملة تفتيش وقائي، ورفعت درجة الجاهزية والاستعداد القصوى. كما بدأت إخلاء وسط الخرطوم من الباعة وإغلاق المحلات التجارية، حسب «روسيا اليوم».

وتتزامن هذه الإجراءات مع إطلاق العديد من الأطراف السياسية مثل «تجمع المهنيين»، و«تنسيقية لجان المقاومة»، لتنظيم مظاهرة مليونية، مطالبين بـ«إعادة تصحيح مسار الثورة»، وإصلاح الأجهزة الأمنية.

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