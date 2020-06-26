مصر تسجل 1625 إصابة جديدة بـ«كورونا» و87 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 11:23 مساء
عامل يعقم منطقة قريبة من أهرامات الجيزة المصرية. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» بجمهورية مصر العربية إلى 62755 إصابة بعدما أحصت وزارة الصحة والسكان 1625 حالة إضافية، السبت، فيما سجلت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في البلاد 2620 بعد الإعلان عن وفاة 87 حالة.

وبخصوص حالات الشفاء من الفيروس، كشفت الوزارة المصرية في بيانها اليومي عن الوضع الوبائي عن خروج 399 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ16737 متعافيًا.

1625 إصابة و87 وفاة
وأعلن مجاهد تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال الناطق إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى والأقل إصابة
وأشار مجاهد إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس «كورونا» هي: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، ومطروح، وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خصوصا في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

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