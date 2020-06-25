حركة حماس: قرار ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إعلان حربٍ على شعبنا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 03:10 مساء

اعتبرت حركة حماس، الخميس، أن قرار إسرائيل ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة هو «إعلان حربٍ» على الشعب الفلسطيني، وفق ما قال متحدث باسمها، متوعدة بجعل إسرائيل تدفع الثمن.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبوعبيدة، في خطاب جرى بثه عبر التلفزيون: «المقاومة تعتبر قرار ضمّ الضفة والأغوار إعلان حربٍ على شعبنا، وسنجعل العدو يعضّ أصابع الندم على هذا القرار الآثم».

ويفترض أن يعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتبارا من الأسبوع المقبل تفاصيل وضع خطة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة تشمل غور الأردن والمستوطنات، قيد التنفيذ.

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