الرئيس اللبناني: لامسنا أجواء الحرب الأهلية والسلم الأهلي خط أحمر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 12:04 مساء
الرئيس اللبناني، ميشال عون. (الإنترنت)

اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن لبنان يمر بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية، محذرًا من أن البلاد لامست أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأن السلم الأهلي خط أحمر ومن المفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه.

وقال عون خلال كلمة في اللقاء الوطني في قصر بعبدا الرئاسي، تبث الآن على التلفزيون الرسمي، إن الاجتماع يهدف إلى وضع حد للانزلاق الأمني وهدفنا حماية السلم الأهلي، مؤكدا أن هناك محاولات لسرقة الحراك الشعبي وتحريف مساره، وأن الوحدة الوطنية ضرورة في ظل التحديات الإقليمية.

ووصف عون التحركات الأخيرة في الشارع اللبناني بأنها مشبعة بالنعرات الطائفية بطريقة مشبوهة، وهناك من يستغل غضب الناس ومطالبهم المشروعة لتوليد العنف والفوضى وتحقيق أجندات خارجية مشبوهة.

ولفت الرئيس عون إلى أن ما جرى في الشارع يجب أن يكون إنذارا لنا من الأخطار التي قرعت أبواب الفتنة.

وأكد الرئيس اللبناني أن الاختلاف السياسي صحي وهو في أساس الحياة الديمقراطية ولكن يبقى سقفه السلم الأهلي.

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