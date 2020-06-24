شقيق لترامب يسعى لمنع صدور كتاب يكشف أسرار عائلة الرئيس الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 11:36 صباحا
ترامب في حفل أقامه طلاب مؤيدون له في فينيكس بولاية أريزونا، 23 يونيو 2020 (فرانس برس)

قدم شقيق للرئيس الأميركي طلبا قضائيا لمنع صدور كتاب من تأليف ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر لدونالد ترامب يهدد بفضح أسرار عائلية.

ومن المقرر صدور الكتاب بعنوان «أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم» في 28 يوليو، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس»، نقلا عن جريدة «نيويورك تايمز».

وطلب روبرت ترامب من محكمة في حيّ كوينز في نيويورك منع صدور الكتاب باعتبار أن ماري ترامب انتهكت اتفاق سرية يقول إنها وقعته على ارتباط بإرث جدّها فرد ترامب.

«عار حقيقي»
وقال روبرت ترامب في بيان نقلته الجريدة، إن «محاولتها لتشويه علاقاتنا العائلية بعد كل هذه السنوات لجني أرباح مالية هي مهزلة وظلم في آن لذكرى (...) والدينا العزيزين... نعتزّ أنا وباقي العائلة كثيرا بشقيقي الرائع الرئيس، وأعمال ماري هي بنظرنا عار حقيقي».

وأوضحت دار النشر «سايمون أند شوستر» أن كتاب المذكرات هذا يلقي «ضوءا فجا على التاريخ القاتم» لعائلة الرئيس.

كابوس وصدمات
وتروي ماري ترامب في الكتاب الواقع في 240 صفحة أحداثا شهدتها في منزل جديها في نيويورك. وأوضحت دار النشر أنها تروي «كابوسا من الصدمات والعلاقات المدمرة ومزيجا مأساويا من الإهمال والتجاوزات».

وذكر موقع «دايلي بيست» الإخباري أن ماري ترامب ستكشف أنها المصدر الرئيسي لتحقيق واسع النطاق حول مالية دونالد ترامب نشرته «نيويورك تايمز» في وقت سابق.

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