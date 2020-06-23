مقتل فلسطيني عند حاجز إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل فلسطيني، الثلاثاء، برصاص جنود إسرائيليين عند أحد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية المحتلة بعدما قاد سيارته في اتجاه الجنود محاولًا صدمهم.

وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، في بيان إن الفلسطيني «قتل» عند نقطة تفتيش في بلدة أبو ديس قرب القدس، مضيفًا أنه «قاد سيارته بسرعة باتجاه شرطية في حرس الحدود أُصيبت بجروح طفيفة»، وفق «فرانس برس».

وأفادت مصادر أمنية وأخرى عائلية ان الفلسطيني يدعى أحمد عريقات في العشرينات من عمره. ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من مقتل فلسطيني آخر برصاص جنود إسرائيليين بعدما حاول دهسهم بسيارته شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ويرتقب ان تباشر إسرائيل تنفيذ خطتها لضم مستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في بداية تموز/يوليو المقبل.