الرئيس التونسي يصل إلى باريس في زيارة عمل تستمر يومين

وصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس الإثنين ليؤدي زيارة «صداقة وعمل» تستغرق يومينلبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين فضلا عن التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت الرئاسة التونسية أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان كان في استقبال الرئيس التونسي لدى وصوله لبمطار باريس لوبورجيه، بالأضافة إلى وعدد من المسؤولين الفرنسيين من بينهم سفير فرنسا بتونس أوليفييه بوافر دارفور. كما كان في استقباله القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بباريس فتحي بن معاوية والسفير الممثل الدائم لتونس لدى اليونسكو غازي الغرايري وأعضاء السفارة والبعثات القنصلية لتونس بباريس إلى جانب ممثلي الهياكل التونسية بفرنسا.

واستعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الحرس الجمهوري الفرنسي.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس دولة إلى فرنسا منذ بدء تفشي أزمة كورونا واتخاذ إجراءات صحية مشددة في فرنسا منذ أشهر.