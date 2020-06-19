السعودية تعيد فتح مساجد مكة اعتبارا من الأحد

جانب من أعمال تعقيم وتنظيف ساحة الكعبة. (أرشيفية: الإنترنت)

تعتزم المملكة العربية السعودية اعتبارًا من الأحد المقبل، إعادة فتح مساجد مكة، بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس «كورونا المستجد»، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وفرضت المملكة إجراءات احترازية لوقف انتشار الفيروس، خصوصا في مكة، لكن عدد الإصابات الجديدة زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

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ونقلت قناة الإخباريّة عن وزارة الشؤون الإسلاميّة أن «مساجد مكة المكرّمة ستُباشر في فتح أبوابها الأحد المقبل لاستقبال المصلين، بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا».

وأضافت القناة أن الاستعدادات جارية في نحو 1500 مسجد لاستقبال المصلين، وعرضت لقطات لعمال يطهّرون الأرضيات والسجاد.

ويأتي القرار قبل أسابيع من موسم الحج السنوي إلى مكة. وتُواجه السعودية للمرة الأولى في التاريخ الحديث خيارًا صعبًا بين احتمال تقليص أو إلغاء الحج الذي يُقام في أواخر شهر يوليو.

وخارج مكة، تم فتح المساجد نهاية شهر مايو، مع اتباع قواعد مشددة باحترام التباعد الاجتماعي وإجراءات أخرى. وسجلت السعودية، الأكثر تضررًا بين دول الخليج، أكثر من 150 ألف إصابة بالفيروس، بينها نحو 1200 وفاة.