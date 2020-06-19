مصر تسجل 1774 إصابة إضافية بـ«كورونا» و79 وفاة

عامل يعقم منطقة قريبة من أهرامات الجيزة المصرية. (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، 1774 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 52211، فيما ارتفعت الوفيات جراء الفيروس إلى 2017 بعد إحصاء 79 وفاة إضافية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خروج 400 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ13928 متعافيًا.

1774 إصابة و79 وفاة

وأعلن مجاهد تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال الناطق إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى والأقل إصابة

وأشار مجاهد إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس «كورونا» هي القاهرة، والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خصوصا في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وقال الناطق إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.