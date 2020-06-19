مصر تسجل 1774 إصابة إضافية بـ«كورونا» و79 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يونيو 2020, 10:06 مساء
عامل يعقم منطقة قريبة من أهرامات الجيزة المصرية. (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، 1774 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 52211، فيما ارتفعت الوفيات جراء الفيروس إلى 2017 بعد إحصاء 79 وفاة إضافية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خروج 400 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ13928 متعافيًا.

1774 إصابة و79 وفاة
وأعلن مجاهد تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال الناطق إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى والأقل إصابة
وأشار مجاهد إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس «كورونا» هي القاهرة، والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خصوصا في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وقال الناطق إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء الإسباني يرفض شكوى نيمار ويلزمه دفع ملايين إلى برشلونة
رياضة عالمية
دراسة تكشف وجود فيروس «كورونا المستجد» في مياه الصرف في إيطاليا منذ ديسمبر 2019
دولى
السراج يدعو إلى دعم دولي لإعادة بناء ليبيا كدولة ديمقراطية بنظام انتخابي شامل
ليبيا
بومبيو يندد بـ«أكاذيب» بولتون «الخائن»
دولى
تعرف على التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم داخل الصالات 2020
رياضة محلية
«فيسبوك» يسحب إعلانات لحملة ترامب الانتخابية تتضمن رمزا نازيا
دولى
العدد 239 من جريدة «الوسط»: صراع أدوار يعمق الخلاف في المشهد الليبي.. وانتهاء ...
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 26) - هل ستفلس خطابات الضمان التركية بالبنوك الليبية؟
فيديو
تحذيرات من الآثار «المدمرة» للحجر على الأطفال
طب وصحة
التلفزيون المصري: وصول المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن
ليبيا
حومة: بحثنا في موسكو تطبيق «إعلان القاهرة» ومخرجات برلين
ليبيا
بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جون بولتون: ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة