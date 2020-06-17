«الصحة المصرية»: تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و84 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، أنها سجلت 1363 حالة إيجابية جديدة حاملة لفيروس «كورونا المستجد» بالإضافة إلى 84 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة خروج 411 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14566 حالة، من ضمنهم الـ13141 متعافى.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم، الإثنين، هو 49219 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1850 حالة وفاة.

وأكدت في السياق أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس موجودة بمستشفيات العزل والحجر الصحي وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وشددت على أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.