مصر .. شفاء أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل جراء جائحة «كوفيد-١٩»

السيدة فتحية التي تبلغ من العمر 96 عامًا لحظة الخروج من المستشفى. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية خروج أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة فيروس كورونا «كوفيد-١٩».

وأشارت الوزارة على صفحتها الرسمية أن السيدة فتحية التي تبلغ من العمر 96 عامًا، خرجت من مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية (شمال القاهرة) بعد شفائها من فيروس كورونا «كوفيد-19».

مصر تسجل 1567إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و94 حالة وفاة

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أمس ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19» 14144 حالة، من ضمنهم الـ12730 متعافى.