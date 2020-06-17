مصر .. شفاء أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل جراء جائحة «كوفيد-١٩»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 05:57 مساء
السيدة فتحية التي تبلغ من العمر 96 عامًا لحظة الخروج من المستشفى. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية خروج أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة فيروس كورونا  «كوفيد-١٩».

وأشارت الوزارة على صفحتها الرسمية أن السيدة فتحية التي تبلغ من العمر 96 عامًا، خرجت من مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية (شمال القاهرة) بعد شفائها من فيروس كورونا «كوفيد-19».

مصر تسجل 1567إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و94 حالة وفاة

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أمس ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19» 14144 حالة، من ضمنهم الـ12730 متعافى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنود عقد ميسي الجديد في برشلونة
رياضة عالمية
ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟
اقتصاد
إغلاق المدارس وإلغاء 1200 رحلة طيران في العاصمة الصينية بعد رصد إصابات جديدة ...
دولى
بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي
رياضة عالمية
تركيا تدافع عن أنشطتها في ليبيا وتتهم فرنسا بممارسة «أعمال قاتمة» غذت الأزمة
ليبيا
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تندد باعتقال المدون والناشط خالد السكران
ليبيا
ابنة شقيق ترامب تنشر مذكرات مثيرة للجدل بشأن الرئيس الأميركي.. «كيف صنعت عائلتي ...
دولى
لافروف: اتصالاتنا مع تركيا لإقناع طرفي النزاع في ليبيا بالجلوس إلى مائدة ...
ليبيا
إسرائيل ترفع عدد الرؤوس النووية بحوزتها إلى 90 رأسا
دولى
بريطانيا تقرر علاج مرضى «كوفيد-19» لديها بمنشط «ديكساميثازون» فورا
دولى
دراسة: العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض «كورونا» الأكثر خطورة
دولى
ضربات مؤلمة لمورينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تعتبر العلاج الستيرويدي لكورونا «اختراقاً علمياً»