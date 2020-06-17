الأردن يحتج على قيام إسرائيل بأعمال في حائط المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 02:33 مساء
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة خارج مسجد قبة الصخرة، 5 يونيو، 2020 (فرانس برس)

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، اليوم الأربعاء أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج لإسرائيل لقيامها بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى في القدس الشرقية.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية إن الوزارة «دانت اليوم (الأربعاء) استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف».

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة «فرانس برس» أن «الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص هذه الأعمال (...) وإن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الاعمال فوراً».

اختصاصات إدارة أوقاف القدس
وتعد إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، كما أن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وفق الفايز.

وأكد الناطق باسم الوزارة الأردنية ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف، وحمّلها «كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره».

ويقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل بعد حرب العام 1967، وهو في صلب النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة.

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