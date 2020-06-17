تركيا تنشر قوات خاصة شمال العراق لقتال «المتمردين الأكراد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 09:16 صباحا
أحد عناصر الجيش التركي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء نشر قوات خاصة شمال العراق، في إطار عملية برية ضد «متمردي» حزب العمال الكردستاني بمؤازرة من سلاحي الجو والمدفعية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على «تويتر» إن عملية «مخلب النمر» بدأت، متابعة: «أبطالنا من القوات الخاصة موجودون في منطقة هفتانين» بدون تحديد عدد العسكريين الذي نشروا، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أنّ عناصر من وحدات الكوماندوس الذين تؤازرهم مروحيات قتالية وطائرات مسيّرة، تم نقلهم بواسطة القوات الجوية.

وعزت وزارة الدفاع التركية العملية إلى «تزايد الهجمات في الآونة الأخيرة ضد مراكز الشرطة لدينا وقواعدنا العسكرية» الواقعة قرب الحدود العراقية، مشيرة إلى أن نشر العسكريين سبقته عملية قصف مكثف بالمدفعية.

توتر بين بغداد وأنقرة
ومن شأن هذه العملية أن تخلق توترات بين أنقرة وبغداد التي استدعت الثلاثاء السفير التركي للاحتجاج على ضربات شنها الطيران التركي على مواقع لحزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية هذا الأسبوع.

وكانت أنقرة أعلنت أنها شنت ليل الاحد الاثنين ضربات على قنديل وسنجار وهاكورك، المدن الواقعة في شمال العراق.وتشن تركيا بانتظام غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في العراق.

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