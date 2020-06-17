مصر تحذر من استخدام هذا المستحضر في علاج كورونا «بدون دواعي» طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 01:59 صباحا
مستحضر ديكساميثازون Dexamethasone . (الإنترنت)

علقت هيئة الدواء المصرية على ما تناولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية عن استخدام مستحضر ديكساميثازون Dexamethasone كعلاج لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة ان «ديكساميثازون» أحد مستحضرات الكورتيزون المعروف بأضراره الجانبية العديدة، وأن استخدامه بدون دواعي طبية أو إشراف طبي.

وأضافت الهيئة في بيان الثلاثاء، أن استخدام هذا المستحضر بدون داعٍ، قد يؤدى لمخاطر عديدة منها تثبيط المناعة وتورم الوجه والأطراف وتغير الرؤية وألم وضعف العضلات وبطء التئام الجروح ونزيف المعدة ونوبات صرع وارتفاع السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.

وأضافت الهيئة أن مستحضر ديكساميثازون مازال في مرحلة الاختبارات والدراسات السريرية، واقتصر اختباره على بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد الموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي فقط، وتحت إشراف طبي بالمستشفيات.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم تناول أى علاج دون استشارة الفريق الطبي المختص وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والرجوع إلى مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن.

كما طالبت وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره والرجوع إليها للاستفسار، والتأكد من المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية المعتمدة والمسجلة بمصر حفاظاً على صحة المواطنين.

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