سقوط صواريخ قرب مطار بغداد دون خسائر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 01:56 مساء
مروحية تحلق فوق جنديين أميركيين في الموصل شمال العراق، 22 فبراير 2017. (أ ف ب)

أعلنت قوات الأمن العراقية، صباح الثلاثاء، عن سقوط ثلاثة صواريخ خلال الليل قرب مطار بغداد دون التسبب بأي أضرار، في رابع هجوم من نوعه في غضون نحو أسبوع.

وأفاد بيان للجيش العراقي بـ«سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا، بعد منتصف ليلة أمس الإثنين، في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر»، لافتًا إلى أن الجهات التي نفذت الهجوم استخدمت قواعد خشبية لإطلاق الصواريخ من حي المكاسب (جنوب غرب بغداد)، موضحًا أن قوات الأمن عثرت على القواعد الخشبية «ووجدت فيها صواريخ متبقية تم إبطالها»، حسب وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضا هجوم صاروخي يستهدف قاعدة بالعراق تضم قوات من التحالف بقيادة واشنطن

ويأتي الهجوم الأخير بعد سلسلة حوادث مشابهة، بما فيها هجوم صاروخي في 13 يونيو، استهدف قاعدة شمال بغداد تتمركز فيها قوات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وفي الثامن من يونيو، ضرب صاروخان أراضي مجمع مطار بغداد، بينما سقط صاروخ غير موجه قرب مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

ونادرًا ما تتبنى أي جهة هذا النوع من الهجمات، لكن واشنطن تحمل الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران مسؤوليتها. ومنذ أواخر العام 2019، استهدف أكثر من 30 صاروخًا منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب.

مقتل سليماني وتبعاته
وبلغ التوتر ذروته في يناير الماضي، عندما قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي أبومهدي المهندس، بغارة نفّذتها طائرة مسيّرة في بغداد.

وكرد على العملية، صوت النواب الشيعة في البرلمان العراقي على إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، بينما هددت واشنطن بفرض عقوبات مشددة على بغداد.، وفي أواخر مارس، تراجعت حدة السجال بينما تباطأت وتيرة الهجمات الصاروخية بشكل كبير، لكنها تسارعت مجددا الأسبوع الماضي، وسط استعداد الولايات المتحدة والعراق لعقد محادثات ثنائية.

وتهدف المحادثات التي انطلقت في 11 يونيو إلى وضع إطار عمل لتواجد القوات الأميركية في البلاد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.

وكجزء من الحوار «الاستراتيجي» بين البلدين، تعهدت واشنطن بمواصلة خفض عديد جنودها في البلاد، والذين بلغ عددهم نحو 5200 العام الماضي. في الأثناء، تعهد العراق بأن يحمي على أراضيه العسكريين المنضوين في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم «داعش».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرس السواحل البريطاني يعثر على حطام مقاتلة أميركية سقطت شمال إنجلترا
دولى
فرنسا تطالب بإنهاء التدخل التركي في ليبيا
ليبيا
خفض مستوى المباحثات بين روسيا وتركيا بعد خلافات بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
النهر الصناعي: توقف ضخ المياه عبر المسار الأوسط المغذي لبني وليد وترهونة بسبب ...
ليبيا
«المحاسبة» يكشف واقعة فساد ويحيل المتورطين إلى النائب العام بينهم أحد أعضاء ...
ليبيا
«اقتصاد الموقتة» تتخذ «إجراءات عاجلة» بشأن توفير السلع التموينية والخبز
ليبيا
ماذا وراء غياب المبادرة المغاربية عن المشهد الليبي؟
ليبيا
أوغلو: لا خلاف مع روسيا بشأن الملف الليبي.. ونسعى إلى وقف إطلاق النار
ليبيا
روسيا تحكم بالسجن 16 عاما على عنصر سابق في البحرية الأميركية بتهمة التجسس
دولى
«كورونا» يعاود الانتشار في الصين وأوروبا تحاول السيطرة على الوباء.. ومرضى الهند ...
دولى
وزير الطاقة التركي: إنشاء محطتي كهرباء في ليبيا وتطوير التعاون في التنقيب عن ...
ليبيا
بلدية تاجوراء تطلق اسم سلطان عثماني على أحد شوارعها
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كسكسي بالخضراوات على البخار