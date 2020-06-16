سقوط صواريخ قرب مطار بغداد دون خسائر

مروحية تحلق فوق جنديين أميركيين في الموصل شمال العراق، 22 فبراير 2017. (أ ف ب)

أعلنت قوات الأمن العراقية، صباح الثلاثاء، عن سقوط ثلاثة صواريخ خلال الليل قرب مطار بغداد دون التسبب بأي أضرار، في رابع هجوم من نوعه في غضون نحو أسبوع.



وأفاد بيان للجيش العراقي بـ«سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا، بعد منتصف ليلة أمس الإثنين، في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر»، لافتًا إلى أن الجهات التي نفذت الهجوم استخدمت قواعد خشبية لإطلاق الصواريخ من حي المكاسب (جنوب غرب بغداد)، موضحًا أن قوات الأمن عثرت على القواعد الخشبية «ووجدت فيها صواريخ متبقية تم إبطالها»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويأتي الهجوم الأخير بعد سلسلة حوادث مشابهة، بما فيها هجوم صاروخي في 13 يونيو، استهدف قاعدة شمال بغداد تتمركز فيها قوات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وفي الثامن من يونيو، ضرب صاروخان أراضي مجمع مطار بغداد، بينما سقط صاروخ غير موجه قرب مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.



ونادرًا ما تتبنى أي جهة هذا النوع من الهجمات، لكن واشنطن تحمل الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران مسؤوليتها. ومنذ أواخر العام 2019، استهدف أكثر من 30 صاروخًا منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب.