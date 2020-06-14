السعودية تزيل اسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارعها

صورة يتداولها معغردون في السعودية لحظة انزال لافتة باسم الشارع . (الإنترنت)

أزالت أمانة منطقة الرياض في السعودية اسم السلطان العثماني «سليمان القانوني» من أحد شوارعها.

ولم تعلن «أمانة الرياض» عن خطوتها تلك حتى الآن، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صوراً لعمال يُنزلون اللافتة المعلقة بعمود إنارة في الشارع بحسب «بي بي سي عربي».

ويذكر أن فترة حكم سليمان القانوني في العهد العثماني كانت الأطول، واستمرت لمدة بلغت 46 عاما.

ولد سليمان القانوني في 6 نوفمبرعام 1494 في طرابزون في تركيا الحالية، وهو عاشر السلاطين العثمانيين وثاني من حمل لقب الخلافة من آل عثمان وقد وصلت الدولة العثمانية في عهده إلى أقصى اتساع لها.

ويعتبر بعض المؤرخين السلطان سليمان أحد أعظم الملوك لأن نطاق حكمه ضم الكثير من عواصم الحضارات الأخرى كأثينا وصوفيا وبغداد ودمشق وإسطنبول وبودابست وبلجراد والقاهرة وبوخارست وتبريز والجزائر وغيرها.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إن سليمان كان الابن الوحيد للسلطان سليم الأول. وأصبح سنجق باي (حاكم) كافا في شبه جزيرة القرم في عهد جده بايزيد الثاني، ومانيسا في غربي آسيا الصغرى في عهد سليم الأول.