مصر: استئناف حركة الطيران بجميع المطارات بداية يوليو

أعلن وزير الطيران المدني المصري، الطيار محمد منار، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارًا من بداية يوليو المقبل.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي الأحد، أن لجنة إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، وجدت من الضروري إعلان الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وقال إن هذه الخطوة المهمة لقطاع الطيران تترافق مع تعقيم كافة المطارات والطائرات، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، بجانب حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

تشمل ضوابط تشغيل الأنشطة فى المطارات المصرية، التزام الركاب بتوقيع إقرار في مطار المغادرة، وأنه يحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة أن تفشي الفيروس فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار PCR.