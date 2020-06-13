لبنان يعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي أول يوليو

إحدى صالات مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خالية من الركاب، 18 مارس 2020. (رويترز)

قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن لبنان سيعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمام الرحلات التجارية اعتبارا من أول يوليو تموز لكن بقدرة تشغيل عشرة بالمئة من حركة الملاحة مقارنة بشهر يوليو تموز 2019.

ونقلت وكالة «رويترز» عن البيان الصادر أمس الجمعة، أنه من المقرر استئناف الرحلات الخاصة اعتبارا من 24 يونيو، وتابع أن الركاب سيخضعون لفحوص «كوفيد-19» لدى وصولهم وسيكون عليهم الالتزام بالحجر الصحي في المنزل إذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية.

البنك المركزي سيضخ الدولار في السوق الإثنين

من ناحية أخرى قال شهود ووسائل إعلام، إن متظاهرين لبنانيين أشعلوا النار على الطرق واشتبكوا مع قوات الأمن في ثاني ليلة من الاضطرابات يوم الجمعة. واندلعت الاحتجاجات أول من الخميس، في عدة مدن لبنانية بعد انهيار الليرة، التي فقدت حوالي 70% من قيمتها منذ أكتوبر، عندما غرق لبنان في أزمة مالية تسببت في تفاقم الأحوال المعيشية.

وبدا أن الليرة تماسكت أمس الجمعة، بعد إعلان الحكومة أن البنك المركزي سيضخ الدولار في السوق بعد غد الإثنين، لكن المتظاهرين عادوا مع حلول الليل، ورشقوا قوات الأمن بالألعاب النارية والحجارة في وسط بيروت ومدينة طرابلس في الشمال، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لصدهم في ثاني ليلة من الاضطرابات.