مصر تسجل 1442 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يونيو 2020, 02:05 صباحا
من تقرير وزارة الصحة المصرية عن أحدث مستجدات فيروس «كورونا» في البلاد، 11 يونيو 2020 (الصحة المصرية).

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ10691 متعافى، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع «فيسبوك».

وأضاف أنه «تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة».

وذكر مجاهد أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة».

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