رئيس الوزراء الفلسطيني: قدمنا «اقتراحا مضادا» لخطة ترامب إلى اللجنة الرباعية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 04:21 مساء
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، تقديم «اقتراح مضاد» للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال اشتية: «لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام». وبحسب رئيس الوزراء فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة ينص على إنشاء (دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح) مع (التعديل على رسم الحدود عند الضرورة)»، وفق «فرانس برس».

وتضم اللجنة الرباعية كلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.

وقال اشتية في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله إن المقترح الفلسطيني يشمل أيضا إجراء «تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة». وأشار رئيس الوزراء إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، لكنه أضاف أن التبادل سيكون «متساويا» من حيث «حجم وقيمة» الأراضي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر يناير عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن، ورفض الفلسطينيون الخطة بشكل قاطع.

وغور الأردن منطقة استراتيجية، تعتبر «السلة الغذائية» لفلسطين إذ تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967. وبحسب الخطة الأميركية، يمكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة بدون القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.

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