اجتماع ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الثلاثاء

أعلنت وزارة الري السودانية الإثنين أن اجتماعا ثلاثيا لوزراء الري والموارد المائية في السودان وإثيوبيا ومصر سيعقد عبر الفيديو الثلاثاء لمناقشة الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.

وقالت وزارة الري السودانية في بيان إن الاجتماع سيعقد «بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا» لمناقشة «القضايا العالقة» في المفاوضات بين الدول الثلاث حول سد النهضة، وفق «فرانس برس».

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وكانت المفاوضات توقفت في فبراير الماضي إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي. ويأتي استئناف التفاوض بعد جهود بذلها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع القاهرة وأديس أبابا من أجل الجلوس مجددا حول مائدة المفاوضات.

ويثير السد مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل. وبدأت إثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار. ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق على الحد من تأثير السد الإثيوبي على كل من السودان ومصر.

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وفي 12 مايو، رفض السودان ومصر مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في يوليو المقبل. ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.