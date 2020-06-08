تونس تسجل «صفر» إصابات بـ«كورونا» لليوم الخامس على التوالي

تقديم مساعدات إنسانية في تونس خلال أزمة الكورونا. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الإثنين، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في الساعات الـ24 الأخيرة، ليستقر إجمالي المصابين عند 1087 حالة لليوم الخامس على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أجرت 61 تحليلاً مخبرياً لم تسفر عن تسجيل أي حالات إصابة جديدة.

تونس.. لا إصابات جديدة بـ«كورونا» لليوم الرابع على التوالي

وأضافت، أن عدد حالات الشفاء بلغ 982 مقابل 49 حالة وفاة، و56 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي تحت المتابعة.

ويذكر أن السلطات بدأت في إعادة فتح المحلات التجارية الكبرى والأسواق الجمعة، مشددة على وجوب احترام التدابير الصحية.