تونس ترفع حظر التجول كليا بمختلف مناطق الجمهورية

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد رفع حظر التجول ابتداءً من اليوم الإثنين.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في بيان على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن «هذا القرار يأتي بعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق الجمهورية».

وأضافت الرئاسة أنه «بمقتضى ذلك تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين رقم 24 لسنة 2020، المتعلق بمنع التجول بكامل تراب الجمهورية، ورقم 28 لسنة 2020 المتعلق بتحديد التجول والتجمعات خارج أوقات الحظر».