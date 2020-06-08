تونس ترفع حظر التجول كليا بمختلف مناطق الجمهورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 05:00 مساء

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد رفع حظر التجول  ابتداءً من اليوم الإثنين.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في بيان على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن «هذا القرار يأتي بعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق الجمهورية».

وأضافت الرئاسة أنه «بمقتضى ذلك تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين رقم 24 لسنة 2020، المتعلق بمنع التجول بكامل تراب الجمهورية، ورقم 28 لسنة 2020 المتعلق بتحديد التجول والتجمعات خارج أوقات الحظر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فلسطينيون يصفون مشروع «وادي السيلكون» بـ«جريمة حرب» إسرائيلية جديدة في القدس ...
دولى
أكثر من سبعة ملايين إصابة بفيروس كورونا في العالم
دولى
«صحة الوفاق»: بدء فصل «بلازما دم» المتعافين من «كورونا» لعلاج «الحالات الحرجة»
ليبيا
كيف استقبلت الأطراف الليبية والإقليمية والدولية «إعلان القاهرة»؟
ليبيا
البعثة الأممية: عمليات نهب في ترهونة والأصابعة ونزوح 16 ألف جراء المعارك الأخيرة
ليبيا
كولن باول يعلن تأييده للمرشح الديمقراطي بايدن على حساب الجمهوري ترامب
دولى
ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من واشنطن
دولى
الأخضر يقيم حفل تأبين لحارس مرماه السابق العبدلي
رياضة محلية
محمد رمضان ينتهي من تصوير كليب «كورونا فيروس»
ثقافة وفن
ثلاث أزمات كبرى تواجه الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية
دولى
إصابة رئيس كازاخستان بفيروس «كورونا»
دولى
«بلومبيرغ»: حكومة الوفاق عازمة على محاكمة «المعتقلين الروسيين» متحدية ضغوط موسكو
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سلطات مينيابوليس الأميركية تعلن تفكيك شرطة المدينة نتيجة مقتل جورج فلويد