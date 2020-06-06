«الصحة السعودية»: 3121 إصابة جديدة بــ«كورونا» و34 حالة وفاة

فتح أبواب المسجد النبوي في السعودية. (الإنترنت)

أفادت وزارة الصحة السعودية، السبت، بتسجيل 3121 إصابة جديدة بـفيروس «كورونا» في المملكة، فيما تم تسجيل 1175 حالة تعافٍ جديدة.

كما تم تسجيل 34 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 676 حالة وفاة، وبحسب وزارة الصحة السعودية، فإن عدد الحالات النشطة في المملكة هي 26402 منها 1484 حالة حرجة، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع عدد المتعافين من فيروس «كورونا» في السعودية إلى 68159 شخصا

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية أصدرت، الجمعة، تعميما لمنسوبي المساجد بمدينة جدة، يتضمن إيقاف صلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد بدءا من صلاة الفجر اليوم الرابع عشر من شهر شوال 1441هـ، ولمدة 15 يوما والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس، ويقال فيه «صلوا في بيوتكم».

شاهد أول صلاة فجر بالمسجد النبوي و90 ألف مسجد بالسعودية بعد إغلاق «كورونا» (فيديو)

ويأتي التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية استنادا إلى بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم الجمعة الثالث عشر من شوال الجاري للعام 1441هـ، المشار فيه إلى التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، والذي تقرر معه إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا ومنها إيقاف الصلوات في المساجد، هذا ونسأل الله أن يرفع وباء كورونا وجميع الأوبئة عن بلادنا وبلاد المسلمين وجميع دول العالم.