تظاهرات في الضفة وقطاع غزة ضد «خطة الضم» الاسرائيلية

جرح فلسطينيان في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي فيما جرت تظاهرات في عدد من مدن في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة الجمعة ضد خطة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ضم أجزاء منها والخطة الأميركية لتسوية النزاع بين الفلسطينييني الاسرائيلي، ودعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية إلى هذه التظاهرات في الذكرى الثالثة والخمسين للاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ولقطاع غزة.

وذكر مراسلو وكالة «فرانس برس» أن المشاركة في التظاهرات كانت قليلة إلى حد ما، وشارك نحو 300 فلسطيني في مسيرة في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية، رافعين الاعلام الفلسطينية وسط هتافات «لا للضم ويسقط الاحتلال»، وفي طولكرم شمال الضفة الغربية، تظاهر حوالى ستين فلسطينيا رفعوا العلم الفلسطيني عند حاجز جبارة العسكري الذي يفصل المدينة عن اسرائيل. وقد رددوا هتافات ضد الاستيطان وضم غور الأردن، ومنع الجيش الاسرائيلي المتظاهرين من الاقتراب من الحاجز والقى باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى صوتية.

وأكد أمين سر حركة فتح في طولكرم إياد جرادة لـ«فرانس بر» أن «هذه المسيرة تظهر رفضنا لأي مشروع استيطان أو ضم هذه أرضنا وسندافع عنها بكل القوة والطاقة التي نملكها»، وفي طوباس بشمال الضفة الغربية، شارك نحو خمسين فلسطينيا في تظاهرة تخللتها صدامات ألقت خلالها قوات الجيش الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع واطلقت عيارات مطاطية، وأصيب أحد المتظاهرين الفلسطينيين برصاص مطاطي في الرأس، حسبما ذكرت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني التي أوضحت أنه تم نقله إلى المستشفى.

كما أصيب فلسطيني في الصدر بقنبلة غاز مباشرة في قرية قوصين غرب مدينة نابلس من قبل الجيش الاسرائيلي واصيب عشرات بحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع وذلك اثناء قيامهم بزراعة الأشجار في اراضيهم المهددة بالمصادرة بحسب شهود عيان ومصادر طبية .

ونظمت حركة فتح مسيرة في قرية فصايل في غور الاردن تنديدا بالخطة الأميركية لتسوية النزاع وتأكيدا على الهوية الفلسطينية، وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بغازات مسيلة للدموع أطلقها الجيش الاسرائيلي لتفريق المسيرة السلمية الاسبوعية في قرية نعلين غرب مدينة رام الله.

وتعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم المستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية بينها غور الأردن، وسيقدّم اعتبارا من الأول من يوليو استراتيجيته لتنفيذ ذلك، وخلال العقد الأخير، ازداد عدد سكان المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة بنسبة خمسين في المئة، وبات يعيش فيها حوالى 450 الف شخص، الى جانب 2,7 مليون فلسطيني.